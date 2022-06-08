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‘Baş taçlarımız’

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından uygulanan Vefa Projesi kapsamında evde sağlık ve bakım hizmetleri devam ediyor.

08 Haziran 2022 Çarşamba 00:13
‘Baş taçlarımız’

Projenin devam edeceğini belirten Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, “Şefaatli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca uygulanan Vefa Projesi kapsamında ilçemizde çeşitli nedenlerle dezavantajlı olarak yaşamını sürdüren ve öncelikle herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımıza evde sağlık ve bakım hizmeti vermeye devam ediyoruz. Yaşlılarımız, engelli ve kimsesi olmayanlarımız başımızın tacıdır. Onları yok sayamayız. Bu projemiz sürekli devam edecek” şeklinde konuştu. 
Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
‘Baş Taçlarımız’
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