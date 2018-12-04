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Barselona’dan geldi

SAĞLIKLI okumalar etwinning projesi kapsamında dünya turuna çıkan öğretmen, Sorgun’a ulaştı.

Barselona’dan geldi

SAĞLIKLI okumalar etwinning projesi kapsamında dünya turuna çıkan öğretmen, Sorgun’a ulaştı.

04 Aralık 2018 Salı 07:00
69 Okunma
Barselona’dan geldi

Dünya turuna İspanya'nın Barselona şehrinden başlayan, Arjantinli Maximilliano Buss, Sorgun Milli Egemenlik Ortaokulu İngilizce Öğretmenlerinden Mustafa İzbulan ile irtibata geçerek, okulun konuğu oldu. Öğrenciler, yabancı dil pratiği yaptı, projenin amacı pekiştirildi. Bisikletiyle Barselona'dan yola çıkıp, Sorgun ilçesine ulaşan Buss, okulda öğrencilerle bir araya gelip, İngilizce dilinde sohbet etti. Öğrencilere yolda yaşadığı ilginç olayları da paylaşan Buss, seyahatinin oldukça renkli ve dolu geçtiğinin altını çizdi.  

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