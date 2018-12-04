Barselona’dan geldi

Dünya turuna İspanya'nın Barselona şehrinden başlayan, Arjantinli Maximilliano Buss, Sorgun Milli Egemenlik Ortaokulu İngilizce Öğretmenlerinden Mustafa İzbulan ile irtibata geçerek, okulun konuğu oldu. Öğrenciler, yabancı dil pratiği yaptı, projenin amacı pekiştirildi. Bisikletiyle Barselona'dan yola çıkıp, Sorgun ilçesine ulaşan Buss, okulda öğrencilerle bir araya gelip, İngilizce dilinde sohbet etti. Öğrencilere yolda yaşadığı ilginç olayları da paylaşan Buss, seyahatinin oldukça renkli ve dolu geçtiğinin altını çizdi.