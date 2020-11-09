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Baro’nun ilk çalıştayı

KURULUŞ dilekçesini geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde Türkiye Barolar Birliği’ne sunan Ankara 2 No’lu Baro’nun ilk çalıştayı Yozgat’ta gerçekleştirildi.

09 Kasım 2020 Pazartesi 00:33
Baro’nun ilk çalıştayı

Çalıştay etkinliğine AK Parti’nin hukukçu milletvekillerinden Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de katıldı. Yozgat Galata Çamlık Otel’de üç gün devam eden çalıştaya baro kurucularıyla birlikte 40 civarındaki avukat katıldı. ‘Neden yeni baro kuruyoruz?’ başlıklı panelin yapıldığı çalıştayda, hukukçuların sorunları da masaya yatırıldı. Toplantıya katılan Milletvekili Başer bir konuşma yaptı. Başer, ‘’Üç dönem Yozgat Baro Başkanlığı yapmış, 30 yıllık avukat kimliğimle çalıştayda tecrübelerimizi paylaştık. Hukuku üstün kılmak için savaşan hak ve adaletten yana olan meslektaşlarımı saygı ve muhabbetle selamlıyorum’’ dedi. •Seyfettin Sağlam•

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Baro’nun Ilk çalıştayı
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