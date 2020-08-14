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Barolardandan Sözleşme Başvurusu

Yozgat Barosu’nun da aralarında bulundu 63 baro başkanı, Kamu Denetçiliği Kurumu’na son günlerde tartışma konusu olan ‘İstanbul Sözleşmesi’ ile ilgili yazılı başvuruda bulundu.

14 Ağustos 2020 Cuma 00:39
Barolardandan Sözleşme Başvurusu

YOZGAT Barosu Başkanı Avukat Mehmet Şimşek ile birlikte 63 baro başkanı tarafından imzalanan, son günlerde tartışma konusu olan ‘İstanbul Sözleşmesi’ ile ilgili başvuru dilekçesi Kamu Denetçiliği Kurumu’na teslim edildi.  Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada kadına karşı şiddetin her türlüsüyle mücadele etmek ihtiyacının her geçen gün artmakta olduğuna dikkat çekilerek, ‘Bu ihtiyaçtan yola çıkan ve hazırlık aşamasında Türk kamu yetkililerinin de aktif olarak yer aldığı tam adı ‘İstanbul Sözleşmesi’nin ortaya çıktığı’ hatırlatıldı. Bugün ilk imzacısı olmaktan yıllardır tüm kurumların öğündüğü İstanbul Sözleşmesi’ndeki imzadan geri adım atılması talepleri yüksek dille gerek iktidarın siyasi temsilcileri aracılığı ile TBMM’de,  gerekse bazı STK’lar aracılığı ile yazılı ve görsel basında dile getirildiği, konunun kamuoyunda tartışılmakta olduğu belirtildi. Dilekçede, ‘’Bugün basında yer alan haberlere göz attığımızda, hemen her gün bir hatta birden fazla kadın cinayeti ile karşı karşıya gelmekteyiz. 2020 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle öldürülen kadın sayısı 285’dir. Meslektaşlarımıza müvekkillerinden gelen şiddet içeren tedbir talebi başvuruları ve 6284 Sayılı Yasa çerçevesinde alınan uzaklaştırma kararları da, Adalet Bakanlığı’nın ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın verilerinde yer almaktadır.  Söz konusu yasal düzenlemeye toplumun ihtiyacı olduğu açıktır. Bundan geri adım atılması halinde, hak savunucusu olan baroların insan hakkı ve kadın hakkı ihlalleri ile mücadelede; yasal dayanağımız olan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasadan mahrum kalmamız neticesi hak arama mücadelesinde olan bireylerin zarar göreceği de açıktır. Kadına, çocuğa, kısaca mağdura yönelik şiddetle etkin mücadele edemeyen bir devletin toplumsal olarak da bu durumdan zarar göreceği aşikardır’’ denildi.

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Barolardandan Sözleşme Başvurusu
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