Barodan ziyaret

Yozgat Barosu Başkanı Avukat Muhsin Ayanoğlu ile yeni seçilen Sakarya Barosu Başkanı Avukat İlknur Ebiz Yıldız, TBB Başkanı Avukat Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nu ayrı ayrı ziyaret etti. Yozgat Barosu Başkanı seçilen Avukat Muhsin Ayanoğlu’nun Feyzioğlu’nu ziyaretinde Yozgat Barosu TBB Delegeleri de hazır bulundu. Önceki baro başkanlarından Avukat Mehmet Şimşek ile Avukat Ruhi Bacanlı, Yozgat Barosu Genel Sekreteri Avukat Ahmet Keskin, Sayman Avukat H. Murat Dalkılıç, Baro Yönetim Kurulu üyesi Avukat Ömer Faruk Açıkgöz ile TBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Avukat Sabri Erdal Güngör de heyette yer aldı.