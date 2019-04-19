Barodan tepki

Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, ‘Bir düğün nedeniyle yolların trafiğe kapatılması, vatandaşın günlük yaşamının aksatılması, bu duruma tepki gösteren vatandaşa, hatta kimliğini gösteren ‘Avukata’ güvenlik görevlilerinin darp edici eylemleri kabul edilemez. Meslektaşımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz’ dedi. Şimşek, adının önündeki ‘avukat’ unvanı olmasa bile Sürenoğlu’nun bir vatandaş olduğu hatırlatılıp, kendi hakları ihlal edildiğinde eleştirmeye hakkının bulunduğunu söyledi. Şimşek, ‘Bunu yapan kamu görevlileri, yaptıkları bu eylemin hesabını kanun önünde vermelidirler. Meslektaşımıza saldıranları tespit etmek ve mahkemeye çıkarmak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının görevidir. Olay sebebiyle yaralanan meslektaşımıza acil şifalar diliyor, saldırganların bir an önce tespitiyle yasal sürecin hızlı bir şekilde işletilmesini bekliyoruz. Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun, nezdinde tüm meslek camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bizlere büyük üzüntü veren olay hakkında her türlü yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz’ ifadelerini kullandı.