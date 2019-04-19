Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96886
ALTIN
238.627
DOLAR
5.8039
STERLİN
7.5604
EURO
6.5177

Barodan tepki

YOZGAT Barosu Başkanı Avukat Mehmet Şimşek, Muğla Barosu’na kayıtlı Avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun, İstanbul’da bir düğün sebebiyle sokaktan geçişinin güvenlik görevlilerince engellenmesine sözlü olarak tepki göstermesi üzerine herkesin ve güvenlik kameralarının önünde ağır şekilde darp edilmesine tepki gösterdi.

Barodan tepki

YOZGAT Barosu Başkanı Avukat Mehmet Şimşek, Muğla Barosu’na kayıtlı Avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun, İstanbul’da bir düğün sebebiyle sokaktan geçişinin güvenlik görevlilerince engellenmesine sözlü olarak tepki göstermesi üzerine herkesin ve güvenlik kameralarının önünde ağır şekilde darp edilmesine tepki gösterdi.

19 Nisan 2019 Cuma 00:00
84 Okunma
Barodan tepki

Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, ‘Bir düğün nedeniyle yolların trafiğe kapatılması, vatandaşın günlük yaşamının aksatılması, bu duruma tepki gösteren vatandaşa, hatta kimliğini gösteren ‘Avukata’ güvenlik görevlilerinin darp edici eylemleri kabul edilemez. Meslektaşımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz’ dedi. Şimşek, adının önündeki ‘avukat’ unvanı olmasa bile Sürenoğlu’nun bir vatandaş olduğu hatırlatılıp, kendi hakları ihlal edildiğinde eleştirmeye hakkının bulunduğunu söyledi. Şimşek, ‘Bunu yapan kamu görevlileri, yaptıkları bu eylemin hesabını kanun önünde vermelidirler. Meslektaşımıza saldıranları tespit etmek ve mahkemeye çıkarmak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının görevidir. Olay sebebiyle yaralanan meslektaşımıza acil şifalar diliyor, saldırganların bir an önce tespitiyle yasal sürecin hızlı bir şekilde işletilmesini bekliyoruz. Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun, nezdinde tüm meslek camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bizlere büyük üzüntü veren olay hakkında her türlü yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz’ ifadelerini kullandı. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kandile özel program
Kandile özel program
ESNAF TEPKiLi
ESNAF TEPKiLi
ÇAMLIK TANITILDI
ÇAMLIK TANITILDI
Turizm haftası kutlandı
Turizm haftası kutlandı
ASIRLIK KARA TREN HiKAYESi
ASIRLIK KARA TREN HiKAYESi
Irmağa özgürlük talebi
Irmağa özgürlük talebi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim