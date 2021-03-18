Barodan tepki

Baro Başkanı Ayanoğlu yaptığı yazılı açıklamada, saldırıya uğramalarına, dövülmelerine, bıçaklanmalarına, silahla vurulmalarına, korunamamalarına tanık olunan avukatlar olduklarını belirtti. Ayanoğlu, ‘’Bugün de hasım bellendik, bugün de yaşam hakkımız elimizden alındı. Biz bugün, Gebze’de öldürüldük! İcra memurlarıyla birlikte Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde bir eve hacze giden İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız Avukat Ersin Arslan, ev sahibinin silahlı saldırısına maruz kaldı’’ dedi. Borçlunun, avukatı öldürmek kastıyla doğrudan göğsüne ateş ettiğini, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirten Ayanoğlu, ‘’Meslektaşımız henüz 27 yaşında gencecik bir insandı. Görevi gereği gittiği haciz mahallinde katledildi. Acımız ve isyanımız tarifsiz büyüklüktedir. Artık yeter! Avukatlara yönelik her saldırıdan sonra yılmadan söyledik; Avukat, yargı mekanizmasının sacayağıdır, hakim ve savcı nasıl korunuyorsa, avukat da öyle korunmalıdır dedik. Savunmanın kutsallığından bahisle, uygulama ve söylemlerle meslek mensuplarımızı hedef göstermeyin dedik. Gün gelecek sizin de avukata ihtiyacınız olacak dedik. Dinletemedik Hakarete uğradık, dövüldük, bıçaklandık, öldürüldük. Daha ne kadar öldürüleceğiz?’’ diye konuştu.