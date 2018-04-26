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Baro’dan çocuklara özel

YOZGAT Barosu Avukatları, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çocuk Evleri’ndeki çocuklarla birlikte, önce sinema akabinde waffle keyfini birlikte yaşadı.

Baro’dan çocuklara özel

YOZGAT Barosu Avukatları, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çocuk Evleri’ndeki çocuklarla birlikte, önce sinema akabinde waffle keyfini birlikte yaşadı.

26 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Baro’dan çocuklara özel

Yozgat Barosu Başkanı Avukat Mehmet Şimşek, yaptıkları etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli’nin destek verdiğini söyledi. Etkinliğe, Baro Başkanı Avukat Şimşek ile birlikte Baro Yönetim kurulu üyeleri Av. Salih Büyüksoy, Av Emin Dalkılıç, Av Esra Şahiner, Baro çalışanlarından Murat Tekgül, Yusuf İbiş ve Gül Erkılıç ile Belediye Başkanı Kazım Arslan, Belediye Kültür Müdürü Fadime Solmaz da katıldı. 

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