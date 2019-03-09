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Barodan 8 Mart mesajı

YOZGAT Barosu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Baro Başkanlığında basın açıklaması yaptı.

Barodan 8 Mart mesajı

YOZGAT Barosu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Baro Başkanlığında basın açıklaması yaptı.

09 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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Barodan 8 Mart mesajı

Baro Başkanı Mehmet Şimşek, kadın ve erkek avukatların katıldığı basın açıklamasında, Kadınlar Günü kutlanırken, sorunları da dile getirildi.

Yozgat Barosu adına açıklamayı Avukat Hale Er yaptı.

Hale Er yaptığı açıklamada kadının toplumun temeli olduğunu, mutlu kadının mutlu birey ve mutlu toplum meydana getirdiğini söyledi.

Avukat Er, kadın ve erkeğin eşit olduğu, kadınların sosyal-ekonomik özgürlük haklarını ellerinde tutabildikleri toplumların uygarlık seviyesinin yüksekliğine dikkat çekti.

Er, ülkemizde kadınların yüzde 19’unun okuma yazma bilmediğini, kadın istihdamının yüzde 22 olduğunu ve giderek düştüğünü, parlamentoda ve yerel yönetimlerde ise yok denecek kadar az olduğunu ifade etti. Hale Er, son yıllarda, çocuk yaşta evlendirilen kız çocuklarının sayısının arttığını da vurguladı.

Her üç kadından birinin aile içi şiddete maruz kaldığına değinen Avukat Hale Er, “Bizler, avukatlar olarak yalnızca mesleki anlamda değil; yaşamın her alanında adaletin izinde olan bireyleriz. Kadının, toplumun her alanında özgürce yer edinmesi; hiç bir ayrıma ve kötü muameleye maruz kalmaması, kadına her alanda eşitlik, her anlamda özgürlük sağlanması amacı ile hareket ediyor ve bu yönde çaba gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Yozgat Baro Başkanı Mehmet Şimşek de başta Baro mensubu kadın avukatlar olmak üzere tüm Yozgatlı kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığını beyan ederek, “''Dünya'da hiçbir milletin kadını, 'Ben Anadolu kadınından fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim 'diyemez” şeklinde konuştu.

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