Baroda Ayanoğlu dönemi

YOZGAT Barosunda görev değişimi oldu. Avukat Mehmet Şimşek’in aday olmayacağını açıklamasının ardından 34’üncü Genel Kurul toplantısına tek liste ile katılan Avukat Muhsin Ayanoğlu Yozgat Barosu Başkanı seçildi. Yozgat Grand Ser Otelde gerçekleştirilen Genel Kurulda Avukat Mehmet Şimşek, geçtiğimiz yıl ekim ayında yapılmasını planladıkları genel kurul toplantısını Covit19 tedbirleri kapsamında ertelemek durumunda kaldıklarını hatırlattı. Üç dönem üst üste Baro Başkanlığı görevini yürüten Şimşek, başkanlığına aday olmamasına karşın Türkiye Barolar Birliği delegeliğine aday olduğunu duyurdu. Meslekte 25 ile 50 yılını dolduran avukatların plaket takdiminin ardından gerçekleştirilen seçimlere tek liste aday gösterildi. Yozgat Baro Başkanlığına Muhsin Ayanoğlu seçildi. Ayanoğlu, Yozgat Barosu’nun 34. Genel Kurulunda meslektaşlarının teveccühü ile Yozgat Barosu seçilmesinin gururunu yaşadığını söyledi. Ayanoğlu, ‘’Yozgat Barosu kurulduğu 1954 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğu, demokratik, laik, ve sosyal bir hukuk devleti olduğu bilinci ile çalışmış ve bunun savunuculuğunu yapmıştır. Bugünden sonra da aynı şekilde çalışmalarına devam edecektir. Baro faaliyetlerinin daha etkin, üyelerimiz arasındaki sevgi, saygı ve güvenin hakim olduğu, hukukun üstünlüğünden taviz vermeden meslek ve meslektaş odaklı görevimizi yapmaya devam edeceğiz’’ dedi.