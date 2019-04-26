Baro Başkanlığı’ndan kınama

‘Aziz Milletimizin her ferdini dehşete düşüren bu menfur olay, hepimizi ve toplum vicdanını derinden yaralamıştır. Bu üzücü olay, kabul edilemez bir vahşettir ve bu vahşete sessiz kalamayız’ dedi. Baro Başkanı Şimşek, Yozgat Barosu olarak çocukların her zaman yanında olduklarının altını çizdiği basın açıklamasında, ‘Küçükçekmece’de gerçekleşen bu menfur olayla ilgili adli süreci yakından takip etmekteyiz, davanın takipçisi olacağız. Suçlunun ya da suçluların yargı önüne çıkarılıp en ağır cezayı almaları için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Yozgat Barosu, sadece Yozgat’ta değil, Türkiye’nin neresinde olursa olsun, toplumumuzu derinden sarsan çocuk istismarı ve cinayetlerini önlemek için çalışacak, davalarının takipçisi olacaktır’ ifadelerini kullandı.