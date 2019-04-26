Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94439
ALTIN
244.638
DOLAR
5.9229
STERLİN
7.6438
EURO
6.5994

Baro Başkanlığı’ndan kınama

YOZGAT Barosu Başkanı Avukat Mehmet Şimşek, Küçükçekmece’de, 5 yaşında bir kız çocuğunun cinsel tacize uğramasıyla ilgili olaya tepki gösterdi.

Baro Başkanlığı’ndan kınama

YOZGAT Barosu Başkanı Avukat Mehmet Şimşek, Küçükçekmece’de, 5 yaşında bir kız çocuğunun cinsel tacize uğramasıyla ilgili olaya tepki gösterdi.

26 Nisan 2019 Cuma 00:00
71 Okunma
Baro Başkanlığı’ndan kınama

‘Aziz Milletimizin her ferdini dehşete düşüren bu menfur olay, hepimizi ve toplum vicdanını derinden yaralamıştır. Bu üzücü olay, kabul edilemez bir vahşettir ve bu vahşete sessiz kalamayız’ dedi. Baro Başkanı Şimşek, Yozgat Barosu olarak çocukların her zaman yanında olduklarının altını çizdiği basın açıklamasında, ‘Küçükçekmece’de gerçekleşen bu menfur olayla ilgili adli süreci yakından takip etmekteyiz, davanın takipçisi olacağız. Suçlunun ya da suçluların yargı önüne çıkarılıp en ağır cezayı almaları için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Yozgat Barosu, sadece Yozgat’ta değil, Türkiye’nin neresinde olursa olsun, toplumumuzu derinden sarsan çocuk istismarı ve cinayetlerini önlemek için çalışacak, davalarının takipçisi olacaktır’ ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Jandarma fidan dikti
Jandarma fidan dikti
Çiftçiye dolandırıcı tuzağı
Çiftçiye dolandırıcı tuzağı
Milli Birlik Projesine tepki
Milli Birlik Projesine tepki
Matematik Müzesi Yozgat’a geliyor
Matematik Müzesi Yozgat’a geliyor
Çocuklarla çocuk oldular
Çocuklarla çocuk oldular
Hizmet İş üye sayısını artırıyor
Hizmet İş üye sayısını artırıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim