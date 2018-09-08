Barıştan yararlananlara kolay abonelik

CK Çamlıbel Elektrikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının hazırladığı Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı tebliğin Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte kamuoyunda İmar Barışı olarak ifade edilen süreç başlamış oldu. Yeni düzenleme ile imar ve iskan sorunu olan binalara Yapı Kayıt Belgesi verilerek su, elektrik ve doğalgaz bağlanmasına olanak tanındı. CK Enerji Çamlıbel Elektrik de yeni tebliğde belirlenen şartlar çerçevesinde Sivas, Tokat ve Yozgat'ta Yapı Kayıt Belgesi alan elektrik tüketicilerinin abonelik işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı. Yeni düzenlemeye göre 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılara verilecek olan Yapı Kayıt Belgesi için müracaatlar 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılabilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendireceği kurum ve kuruluşlardan, ya da e-devlet üzerinden Yapı Kayıt Belgesi alanlar, bulundukları illerde bulunan elektrik dağıtım şirketleriyle Bağlantı Anlaşması, perakende elektrik şirketi ile de Perakende Satış Sözleşmesi imzalayarak elektrik aboneliği sürecini başlatabilecek. Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde Yapı Kayıt Belgesi alanlar da elektrik dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşması yaptıktan sonra CK Enerji Çamlıbel Elektrik ile perakende satış sözleşmesi imzalayarak abonelik işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Yaklaşık 850 bin müşteriye hizmet verdiklerini belirten CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, Sivas, Tokat ve Yozgat'taki binalara Yapı Kayıt Belgesi alan elektrik tüketicilerinin öncelikle dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşması imzalaması gerektiğini vurgulayarak, "Özellikle belirtmek isterim ki bağlantı anlaşması olmadan perakende satış sözleşmesi imzalanamıyor. Bu nedenle ilk etapta tüketicinin dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşması yapması şart. Ardından bizimle perakende satış sözleşmesi imzalanması ile birlikte elektrik aboneliği de başlamış olacak" ifadelerini kullandı.

Yapı Kayıt Belgesi'ne sahip tüketiciler, abonelik için gerekli evraklarını www.ckcamlibel.com.tr adresinden öğrenebilecek.