Barış Manço anıldı

Çekerek ilçesindeki anma etkinliği Şehit Mustafa Koçak Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi´nde düzenlendi. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Şube Müdürü Sebahattin Çakmak ile birlikte katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Akkan, "Okulumuzun eğitimdeki başarıları yanında bu tür etkinlikleri yapmadaki başarıları, geleceği ön görmeleri, geçmişi tanımalarında önemli rol oynamaktadır. Öğrencilerimizi, konuya önem veren öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi.

MİNİKLER BARIŞ MANÇO OLDU

Aydıncık ilçesinde ise anma etkinliği Şehit Bekir Şimşek İlkokulu’nda düzenlendi. İlkokul öğrencilerinden birisi Barış Monçu oldu, şarkılarını sislendirirken arkadaşlarından hem alkış hem de destek aldı.

