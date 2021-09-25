BARINMA SORUNU YOK!

Yozgat Bozok Üniversitesi’ne bağlı fakülte ve yüksekokullarda eğitim için gelecek öğrencilerin barınma sorunu yaşamamaları amacıyla Valilik devreye girdi. Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde ise, öğrencilerin sorun yaşamaması için alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı. Dünyada iki tane olan ve birisinin yer aldığı Rama Hamamı kalıntıları arasındaki şifalı su kaynaklarının bulunduğu Sarıkaya ilçesinde bu yıl eğitim-öğretime başlayacak olan Yozgat Bozok Üniversitesi Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunu tercih eden öğrencilere yönelik düzenlenen toplantıya Kaymakam Samet Serin ve Belediye Başkanı Ömer Açıkel başkanlık etti. Sarıkaya İlçesi Yüksek Öğrenime Destek Derneğinin faaliyetleri hakkında genel bilgilerin verildiği toplantıda, üniversite öğrencileri için ayrılan yurt binasının tefrişatı noktasında hayırsever iş insanı ve esnaftan 350 bin lira bağış toplandığı kaydedildi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, binlerce yıldır şifalı sıcak su kaynaklarıyla insanlığa sağlık sunan Sarıkaya ilçesinin, termal turizmde de haklı bir üne sahip olduğuna vurgu yaparak, ‘’Kaplıcalarıyla ünlü ilçemizde bulunan Roma devrine ait kaplıca kalıntısının Roma krallarından birinin kızı için yapıldığı rivayet edilmektedir. İlçede Romalılardan kalma büyük taşlarla örülü duvar kalıntılarına, şehri çevreleyen surlar, sütunlar ve sütun başlıklarına sık sık rastlanmaktadır’’ dedi.

Yüksekokulun 4 yıllık olduğunu ve bu yıl ilk defa yüz yüze eğitim için öğrenci alındığını hatırlatan Açıkel, alanında iyi eğitim almış, tecrübeli akademisyenlerle, ilçenin tarihi ve doğal kaynaklarından yararlanılarak, evrensel seviyede fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi alacak olan öğrencilerin sorun yaşamamaları için gerekli önlemleri aldıklarını bildirdi.

VALİLİKTEN DUYURU

Yurt genelinde yaşanılan yurt sorunun Yozgat’ta yaşanmaması için Yozgat Valiliği de devreye girdi. Yozgat Valiliği tarafından yapılan duyuruda, ‘Yiğitler Şehri Yozgat’ımıza üniversite eğitimi için gelen değerli gençler’ ifadesi kullanılarak, Kredi Yurtlar Kurumuna müracaat edenlerin yerleştirme işlemlerinin halen devam ettiği hatırlatıldı. Duyuruda, ‘’Geçici barınma sorunu yaşayabilecek gençlerimiz için de Valiliğimiz koordinesinde Kaymakamlıklarımız, Belediyemiz ve Üniversitemiz ile işbirliği halinde, kamu kurumlarımıza ait misafirhanelerde sizleri misafir etmeye hazırız. Konaklama sorunu yaşayan öğrencilerimiz Valiliğimiz Açık Kapı Müdürlüğüne ait 0354 212 49 08 – 212 22 07- 212 43 37 numaralı telefonları arayabilir’’ denildi.

