Barınak tamam

Sorgun Belediyesi Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, Belediye bünyesinde kurulan Geçici Hayvan Bakım Evi’nin faaliyete geçtiğini, hayvanların tedavilerine başlanıldığını kaydetti. Yozgat'ın en büyük ve en modern hayvan barınağının Sorgun'da inşa edildiğini kaydeden Gürbüz, "Hayvan barınağının inşaatı tamamlandı, çevre düzenlemesi yapılıp, veteriner hekimler görev yapmaya başladı. Toplam 25 dönüm üzerine inşa edilen barınak, yıllardır cadde ve sokaklarda başı boş gezen havyanlar toplanıp, gerekli tedavi işlemleri yapılıp, kısırlaştırıldıktan sonra tekrar doğaya bırakılacak hayvanlara yönelik hizmet verecektir’’ dedi.