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Barınağa personel takviyesi

SORGUN Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ilçede çalışmalarını sürdüren hayvan severlerle birlikte, Belediye Geçici Bakım Evini ziyaret etti.

Barınağa personel takviyesi

SORGUN Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ilçede çalışmalarını sürdüren hayvan severlerle birlikte, Belediye Geçici Bakım Evini ziyaret etti.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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Barınağa personel takviyesi

Hayvan severler, barınakta bir bayan teknisyen ve bayan temizlik elemanı alınmasına yönündeki teklifini Başkan Ekinci olumlu karşıladı, en kısa zamanda talebin hayata geçirileceğini söyledi. Hayvan severlerden Esma Arslan, ilçede kendisinin kurduğu hayvan barınağında köpek sayısının artması nedeniyle masraflarının da giderek arttığını dile getirdi. Esma Arslan, "Buraya yaptığım masrafı bana kızarlar diye ailemden bile saklıyordum ama ilaç, tedavi, kısırlaştırma, mama parası, işçi gideri, yer kirası gibi giderler için aylık 15 bin ile 19 bin lira arasında giderim var. Kendi özelimden kısıyorum, burada harcama yapıyorum, bunların aç kalmasına dayanamıyorum" dedi. Köpeklerin bakımı için bazen sosyal medya üzerinden destek aldığını ancak bunların çok yetersiz olduğunu anlatan Arslan, yine de barınakta köpeklere bakmaya devam ettiğini aktardı. Hayvanların yerinin aslında sokaklar ve insanların yanı olduğunu vurgulayan Arslan, "Herkesin bunlara sahip çıkması gerekiyor, hedefimiz bunları sahiplendirmekti, kısırlaştırıp sokağa bırakmaktı ama bunu yapamıyoruz çünkü çok öldürüldü, zehirlendi. Onun için artık güvenemiyorum, burada tutuyoruz. Ondan dolayı da masrafı çok ama dayanamıyorum. Hayvan severlerden sadece mama göndermelerini istiyoruz" diye konuştu. 

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