Baraka tepkisi

Yozgat Belediyesi, Bankalar Caddesi ile sebze hali bölgesini kapsayan alanda kentsel dönüşüm projesini başlatmak üzere boşaltılan işyerlerini yıkmaya başladı. Bu arada bazı işyeri sahibi ise belediyeden geçici de olsa aynı bölgeden işyeri istedi. Yozgat Belediyesi bu talebi karşılamak üzere eski Belediye Hizmet Binasının bulunduğu boş alana barakalar yapmak üzere kolları sıvadı. Yozgat eski Belediye Başkanı Kazım Arslan, burada yapılan çalışmaya tepki gösterip, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kazım Arslan, ‘’Güzelim Hal ve Ticaret Merkezi önünde baraka inşaat ve çadırlar. Oysa ne güzellikler düşünerek yapmıştık, o güzel ve modern binayı! Herkes imrensin diye düşünmüştük. Ancak bu kadar zarar verilebilirdi. Vizyon meselesi dedikleri bu olsa gerek. Sadece üzülebiliyorum, Yozgat'ı seven bir Yozgatlı olarak, elden de başka bir şey gelmiyor! Yozgat’ta hiç mi güzel bir şeye sahip çıkılamayacak, Yozgat güzel şeylere layık değil mi?’’ ifadelerini kullandı.