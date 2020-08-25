Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1108
ALTIN
457.611
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.6389
EURO
8.6879

Barajlarda doluluk oranı

BARAJLARDA doluluk oranının yüzde 76 seviyesinde olduğu belirtilerek, bunun içme ve kullanma sorununun olmadığını gösterdiği kaydedildi.

25 Ağustos 2020 Salı 00:33
Barajlarda doluluk oranı

Korona virüsü salgını sürecinde hijyene önemin artmasıyla su kullanımında artış olmasına rağmen barajların doluluk oranının yüzde 76 seviyesinde olduğuna vurgu yapıldı. Süreçle beraber hijyenin ön plana çıktığı hatırlatılarak, bununla beraber de temizlik aracı olan her şeyde hassasiyetin daha çok olduğu, buna göre de su kullanımın arttığı bildirildi. Her ne kadar Türkiye su zengini bir ülke olmasa da, netice itibariyle kaynaklarımızın sınırlı olduğuna dikkat çekildi. Devlet Su İşleri’nin mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanmak adına takiplerin aksatılmadan yapıldığının altı çizildi. Şuanda Türkiye'deki barajların doluluk oranının yüzde 76 seviyesinde bulunoduğu vurgulanarak, ‘’Bu, Türkiye'nin içme ve kullanma sorununun olmadığını gösteriyor. Gerek içme suyunda, gerek sulama suyunda şuanda hiçbir yerinde sıkıntımız yok. Çiftçimiz sulamasını yapıyor. İçme suyunda da başta büyükşehirler olmak üzere hiçbir şehrimizde sıkıntı söz konusu değil” ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
Barajlarda Doluluk Oranı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GARiP BIRAKILDI!
GARiP BIRAKILDI!
Maaşlara yüzde 20 zam
Maaşlara yüzde 20 zam
Seracılık gelişiyor
Seracılık gelişiyor
ERANSAN’DAN AR-GE ÇALIŞMASI
ERANSAN’DAN AR-GE ÇALIŞMASI
Köylerde kışa hazırlık başladı
Köylerde kışa hazırlık başladı
Meslektaşlarını tebrik etti
Meslektaşlarını tebrik etti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim