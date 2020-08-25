Barajlarda doluluk oranı

Korona virüsü salgını sürecinde hijyene önemin artmasıyla su kullanımında artış olmasına rağmen barajların doluluk oranının yüzde 76 seviyesinde olduğuna vurgu yapıldı. Süreçle beraber hijyenin ön plana çıktığı hatırlatılarak, bununla beraber de temizlik aracı olan her şeyde hassasiyetin daha çok olduğu, buna göre de su kullanımın arttığı bildirildi. Her ne kadar Türkiye su zengini bir ülke olmasa da, netice itibariyle kaynaklarımızın sınırlı olduğuna dikkat çekildi. Devlet Su İşleri’nin mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanmak adına takiplerin aksatılmadan yapıldığının altı çizildi. Şuanda Türkiye'deki barajların doluluk oranının yüzde 76 seviyesinde bulunoduğu vurgulanarak, ‘’Bu, Türkiye'nin içme ve kullanma sorununun olmadığını gösteriyor. Gerek içme suyunda, gerek sulama suyunda şuanda hiçbir yerinde sıkıntımız yok. Çiftçimiz sulamasını yapıyor. İçme suyunda da başta büyükşehirler olmak üzere hiçbir şehrimizde sıkıntı söz konusu değil” ifadeleri kullanıldı.