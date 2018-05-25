Barajlar suyla buluştu

Yozgat’ta etkili olan sağanak yağış ve dolu bazı yerleşim yerleri ve tarımsal alanları olumsuz etkilerken, barajların da suyla buluşmasına vesile oldu. Yozgat’ın önemli tarımsal sulama barajlarından Gelingüllü Barajı’nda tamamıyla kuruyan havzalar yeniden su ile buluştu. Barajın Yudan Köyü havzasında sıfırın altına inen su seviyesi, önceki gün etkili olan yağışlar sonucu yeniden yükseldi. Sorgun ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış, Eğriöz ve Delibaş derelerini suyla doldurunca, dereden beslenen gölet ve barajlar da kuraklıktan sonra su görmüş oldu.

Haber: Mustafa TEKER