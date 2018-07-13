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BARAJLAR KURUDU

YOZGAT’ta tarımsal sulama amaçlı inşa edilen barajlarda su seviyesinin ciddi anlamda düşüşte olduğu bildirildi.

BARAJLAR KURUDU

YOZGAT’ta tarımsal sulama amaçlı inşa edilen barajlarda su seviyesinin ciddi anlamda düşüşte olduğu bildirildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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BARAJLAR KURUDU

Devlet Su İşleri(DSİ) 12’nci Bölge Müdürü Okan Bal, Yozgat’taki sulama barajlarında su miktarının beklenilen seviyenin altında olduğunu söyledi. DSİ 12’nci Bölge Müdürü Okan Bal, Yozgat’ta tarımsal sulama amaçlı kullanılan barajlarda suların yetersiz olduğunu, bu durumun tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini ifade etti. Yozgat’taki barajlar hakkında bilgi veren Bal, “Örneğin  Uzunlu barajında doluluk yüzde 8,  Gelingüllü barajında yüzde 17 seviyelerinde su var. Barajlardaki toplam su seviyesi 116 milyon metreküp olarak gözüküyor” şeklinde konuştu.
Öte yandan tarım uzmanları ise çiftçinin sulama verimi açısından geleneksel sulama yöntemi yerine yağmurlama yönteminin tercih edilmesi gerektiğini, ayrıca güneşin olmadığı saatlerde yapılan sulamayla daha az su kullanılarak, daha fazla verim elde edileceği görüşünü dile getirdiler.
 

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