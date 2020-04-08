Barajda su birikiyor

emelden yüksekliği 31 metre olan barajda 1,35 milyon metreküp su biriktirilerek, 2 bin 970 dekar arazinin sulanmasının yapılacağı kaydedildi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Yozgat’taki yatırımları ile mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşların içme, kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Yozgat ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Şefaatli Kumkuyu Barajının inşaatı geçen yıl tamamlandı. Baraj gövdesinde biriken su ile bu yıl bölgedeki tarım alanlarının sulamaya başlanılacağı böylece 2019 yılı birim fiyatları ile yıllık 966,33 lira dekar başına gelir artışı ve milli ekonomiye 2 milyon 477 bin 681 lira katkı sağlanması hedeflendi.