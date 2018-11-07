Barajda kirlilik alarmı!

Keven, Çekerek ilçesinde bulunan Süreyyabey Barajı’nın hem tarımsal üretim, hem de balıkçılık sektörü bakımından bölge halkı için önemli bir yere sahip olduğunu, ancak baraja bırakılan kanalizasyon şebekesinden kaynaklı balık ölümleriyle tehlikenin gitgide arttığını ileri sürdü. Keven, ‘’2014 yılında DSİ tarafından yapımı tamamlanan 650 bin dekarlık bir araziyi sulayan bu baraj aynı zamanda yöre halkının burada balıkçılık yapmasıyla bir iş kapısı olmuştur. Süreyyabey Barajı ülkemizin 9’uncu büyük barajıdır. Bunca emek ve parayla yapılan bu barajda kirlilik alarm veriyor! Bu barajdan balıkçılık yapmak için kooperatif kuran ve buradan geçimini sağlayan balıkçılar bin bir umutla bu işe girdiler. Ancak barajda yoğun balık ölümleri olduğu basına da yansıdığı üzere herkes tarafından bilinmektedir. Bunun sebebi ilçe merkezi ve 15 köyün kanalizasyonlarının baraja akmasıdır. Bunu önlemek için bir arıtma tesisi yapılması gerekiyor’’ dedi.

Keven, arıtma tesisinin yaptıramadığına vurgu yaparak, ‘’İlçe merkezi ve 15 köyün kanalizasyonunun arıtmaya tabi tutulmadan baraj gölüne bırakıldığı tespit ediliyor. Halk sağlığı tehdit altında. İlçe halkı dilekçe veriyor, kooperatif başkanı dilekçe veriyor, insanlar şikayetlerini iletiyorlar ancak bir muhatap bulamıyorlar. Vatandaşın derdine çözüm üretemiyorlar. Bu sorunu TBMM Başkanlığı’na verdiğin yazılı soru önergeleriyle Meclis gündemine de taşıdım. Ve çözüm üretilene kadar takipçisiyim’’ diye konuştu.