Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
211.895
DOLAR
5.3960
STERLİN
7.0460
EURO
6.1569

Barajda kirlilik alarmı!

İLERİ Gazetesi’nin daha önce ‘Kirlilik Alarmı!’ başlığı altında gündeme taşıdığı Çekerek ilçesindeki Türkiye’nin en büyük sulama amaçlı Süreyyabey Barajındaki kirlilik, bu kez CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven tarafından gündeme taşındı.

Barajda kirlilik alarmı!

İLERİ Gazetesi’nin daha önce ‘Kirlilik Alarmı!’ başlığı altında gündeme taşıdığı Çekerek ilçesindeki Türkiye’nin en büyük sulama amaçlı Süreyyabey Barajındaki kirlilik, bu kez CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven tarafından gündeme taşındı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 06:00
12 Okunma
Barajda kirlilik alarmı!

Keven, Çekerek ilçesinde bulunan Süreyyabey Barajı’nın hem tarımsal üretim, hem de balıkçılık sektörü bakımından bölge halkı için önemli bir yere sahip olduğunu, ancak baraja bırakılan kanalizasyon şebekesinden kaynaklı balık ölümleriyle tehlikenin gitgide arttığını ileri sürdü. Keven, ‘’2014 yılında DSİ tarafından yapımı tamamlanan 650 bin dekarlık bir araziyi sulayan bu baraj aynı zamanda yöre halkının burada balıkçılık yapmasıyla bir iş kapısı olmuştur. Süreyyabey Barajı ülkemizin 9’uncu büyük barajıdır. Bunca emek ve parayla yapılan bu barajda kirlilik alarm veriyor! Bu barajdan balıkçılık yapmak için kooperatif kuran ve buradan geçimini sağlayan balıkçılar bin bir umutla bu işe girdiler. Ancak barajda yoğun balık ölümleri olduğu basına da yansıdığı üzere herkes tarafından bilinmektedir. Bunun sebebi ilçe merkezi ve 15 köyün kanalizasyonlarının baraja akmasıdır. Bunu önlemek için bir arıtma tesisi yapılması gerekiyor’’ dedi. 
Keven, arıtma tesisinin yaptıramadığına vurgu yaparak, ‘’İlçe merkezi ve 15 köyün kanalizasyonunun arıtmaya tabi tutulmadan baraj gölüne bırakıldığı tespit ediliyor. Halk sağlığı tehdit altında. İlçe halkı dilekçe veriyor, kooperatif başkanı dilekçe veriyor, insanlar şikayetlerini iletiyorlar ancak bir muhatap bulamıyorlar. Vatandaşın derdine çözüm üretemiyorlar. Bu sorunu TBMM Başkanlığı’na verdiğin yazılı soru önergeleriyle Meclis gündemine de taşıdım. Ve çözüm üretilene kadar takipçisiyim’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Barajda Kirlilik Alarmı!
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sözleşme sevinci
Sözleşme sevinci
FiDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU
FiDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU
Kaçak kazı iddiası
Kaçak kazı iddiası
Doğaya keklik bırakıldı
Doğaya keklik bırakıldı
Kırgızların minik konukları
Kırgızların minik konukları
Yollara tadilat
Yollara tadilat

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim