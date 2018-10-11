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Baraja yavru sazan bırakıldı

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince Çekerek Barajı'na 300 bin yavru sazan bırakıldı.

Baraja yavru sazan bırakıldı

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince Çekerek Barajı'na 300 bin yavru sazan bırakıldı.

11 Ekim 2018 Perşembe 07:27
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Baraja yavru sazan bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca, su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması, gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, doğal türlerin ve çevre dengesinin korunması, su kaynaklarında biyolojik çeşitliliğin arttırılması çalışması kapsamında Çekerek Barajı'na 300 bin yavru sazan balığı baraj sularına gönderildi. Çekerek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Dursun Uslu, Çekerek Barajı'nın ilçeye ekonomik olarak büyük fayda sağladığını söyledi. Kooperatiflerine üye 20 teknenin çalıştığını ve her teknede en az 4 kişinin bulunduğunu aktaran Uslu, "Geçen yıl burada 40 sazan balığı tuttuk. Bunun yanında çok sayıda vatandaşta spor olarak gelip burada olta ile balık tutmaktadır. Bugün buraya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 300 bin yavru sazan bırakıldı. Sürdürülebilir balıkçılık ve stokların dengesi için bilinçli avcılığın yanı sıra balıklandırma çalışmaları da son derece önemli bir yer tutmaktadır. Yapılan çalışmaların barajımızda balık popülasyonuna önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Balıklandırma çalışması yapan Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Baraja Yavru Sazan Bırakıldı
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