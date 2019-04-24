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BARAJA YAKIN TAKiP

YERKÖY ilçesinde verimli toprakları sulayıp, daha bol ve kaliteli tarımsal ürünün alınmasına yönelik 1962 yılında planlanan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen İnandık Barajı ile ilgili çalışmalar devam ederken, Devlet Su İşleri tarafından çalışmaların her aşaması yakından takibe alındı.

BARAJA YAKIN TAKiP

YERKÖY ilçesinde verimli toprakları sulayıp, daha bol ve kaliteli tarımsal ürünün alınmasına yönelik 1962 yılında planlanan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen İnandık Barajı ile ilgili çalışmalar devam ederken, Devlet Su İşleri tarafından çalışmaların her aşaması yakından takibe alındı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
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BARAJA YAKIN TAKiP

İnandık Barajı İnşaatının proje kapsamında devam ettiği, ‘Slurry Trench’ uygulaması ve kalite kontrol faaliyetlerinin yerinde incelendiği bildirildi. DSİ Kalite Kontrol ve Laboratuvarı Şube Müdürü Aslı Erdoğan Menekşe, teknik personel ile birlikte ilçeye gelerek, İnandık Barajı inşaatını gezip, bilgi aldı, incelemelerde bulundu. Silindirle Sıkıştırılmış Beton tipindeki baraj tamamlandığında depolayacağı 31.10 milyon metreküp su ile 28 bin 750 dekar zirai alanın sulanacağı bildirildi. İnandık Barajı tamamlanıp, hayata geçirilmesi halinde, Yerköy ve civarındaki tarım alanlarının sulanıp, üründe çeşitlilik artırılacağı, daha fazla ve kaliteli ürünlerin alınabileceği kaydedildi. 139 milyon yatırım bedelli, yaklaşık 32 metre yükseklikte ve ortalama 31.10 metreküp su toplama kapasitesine sahip baraj, Yerköy ile birlikte Kırıkkale ilindeki tarım alanlarını da sulayacak. 

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