BARAJA YAKIN TAKiP

TÜRKİYE’nin en büyük 10 sulama amaçlı barajından birisi olan Yozgat’ın Çekerek ilçesindeki Çekerek Barajı havzasında planlanan ve devam eden çalışmalarhızlar yapılırken, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından da baraj mansabında yatak düzenlemesi yapmak üzere hazırlıklara başladı. DSİ Kayseri Bölge Müdürü Okan Bal, daire başkanları ve teknik personel ile Yozgat’ın Çekerek ilçesine gelerek, baraj havzasında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alıp, incelemelerde bulundu. Bölge Müdürü Bal, Çekerek Barajı üzerinde kurulu sulama barajı mansabında yapımı düşünülen yatak düzenlemesi için, araştırma çukurları açılarak gözlemsel inceleme yapıldığını, zemin parametrelerinin belirlenmesi amacıyla numune alındığını söyledi. Bölge Müdürü Bal ve beraberindeki heyet, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır’ı da makamında ziyaret ederek, baraj bölgesinde ve havzasında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yozgat’ın Çekerek ilçesi Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, baraj sularında balıkçılık faaliyetlerinin artırılabilmesi için baraj suyunun kirlenmesine neden olan evsel atıkların arıtılması amaçlı Biyolojik Arıtma Tesisi inşaatının devam ettiğini kaydetti. Başkan Çakır, Çekerek Irmağı ve baraj bölgesinde Lavanta adası oluşturup, turizme yönelik çalışmaların da devam ettiğini anlattı. Çakır, Çekerek Irmağı üzerinde Rafting Federasyonu tarafından planlanan parkur ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini sözlerine ekledi. •Haber Merkezi•