BARAJA KORUMA

ÇEKEREK Barajı sularını kirleten, evsel ve hayvansal atıkların arıtılmasına yönelik başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, yıllarca Çatakkaya ve Domuboğazı Derelerine karışan hayvansal atıklar ile yerleşim yerlerinin kanalizasyonu sularının Çekerek Barajını kirlettiğini söyledi. Başkan Çakır, ‘’Göreve geldiğimiz günden beri yapmış olduğumuz çalışma sonucu trapez kesitli harçlı taş kaplamalı kanal yapılarak imar planımız doğrultusunda Köprü geçişleri, yan yol çalışmalarımız devam etmektedir’’ dedi. Çakır, bölgede bulunan, yeni açılacak imar alanlarını da planlayarak yeni yerleşim alanlarıyla yol geçiş güzergahlarını da dahil eden kanalizasyon hattı yapımının devam ettiğini bildirdi. Başkan Çakır, ‘’Şuana kadar Yeni Yol Mahallemizde Yaklaşık 5 Kilometre kanalizasyon hattı tamamlanmış olup, kanal imalatımızla birlikte kanalizasyon hatlarımızda devam etmektedir’’ diye konuştu. •Seyfettin Sağlam•