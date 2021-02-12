BARAJ SUYUNA KORUMA

YOZGAT ile birlikte, Çorum, Amasya ve Tokat illerindeki toplam 65 bin 323 hektar tarım alanını sulamak amacıyla inşa edilen Türkiye’nin en büyük 10 barajından birisi konumundaki Çekerek Barajı sularının kirlenmesine neden olan evsel ve hayvansal atık suların arıtılmasına yönelik projelendirilen tesisle ilgili çalışmalara başlanıldı. Çekerek İlçesi ile birlikte diğer yerleşim yerlerindeki ahırların atık kirli sularının aktığı Irmak suyundaki kirliliğin önüne geçmek üzere başlatılan çalışmalar kapsamında hazırlanan arıtma tesisiyle ilgili ilk kazma vuruldu. Kapalı sularda bilinçsizce baraja bırakılan biyolojik, kimyasal ve evrensel atıklar en büyük çevre felaketlerinin habercisi olduğuna dikkat çeken Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Biyolojik Arıtma tesisinin olmaması nedeniyle Çekerek ilçesindeki tüm atık su giderlerinin kontrolsüz olarak baraj havzasına aktığını hatırlattı. Çakır, bunu engellemeye yönelik başlattıkları çalışmalar doğrultusunda hazırlanan projeyi hayata geçirmek üzere inşaat çalışmalarına başlandığını bildirdi. Başkan Çakır, ‘’Baraj suyundaki balıklar, atıklar nedeniyle tehlike altında bulunuyor. Denize kıyısı olmayan ve bozkırın ortasında yer alan Yozgat’ta Çekerek ilçesinde bulunan baraj ile birlikte sulama amaçlı yapılan diğer baraj ve göletlerde balıkçılık faaliyetleri de giderek artıyor. Yozgat’taki iç sularda avlanan balıklar Almanya, Fransa, Hollanda olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Baraj suyumuza atıkların bırakılmasını engelleyerek, ilçemizde balıkçılık faaliyetlerini artırmak istiyoruz’’ deyi konuştu.

ATIK SU ARITMA TESİSİ

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, yapımına başlanılan Atık Su Arıtma tesisi ile Çekerek Barajına kanalizasyon akıtılmasının önleneceğini bildirdi. Çakır, ‘’İlçemizin Turizm Kenti olması, Balıkçılık ile Türkiye Pazarında yerini alması için Çekerek Barajını Korumak hepimizin vicdani görevidir. Bu sebeple Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyefendinin destekleriyle Toplam 25 Milyon lira maliyetli bir yatırımı ilçemize kazandırmak için çalışmalara başladık’’ diye konuştu. Başkan Çakır, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Akkan, teşkilat mensupları, Belediye Meclisi Üyeleriyle birlikte inşaat alanında başlatılan kazı çalışmasını inceledi, proje hakkında bilgilendirmelerde bulundu.