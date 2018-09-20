Baraj manzaralı Mesire Alanı

Bu Bağlamda Kurtağılı Köyünün Süreyyabey Barajı bölgesindeki kesimine mesire alanı yapımına başlanıldı. Kaymakam Enver Çakır, çalışmaları inceledi, ilgililerden bilgi aldı. Kaymakam Çakır, ‘’Çekerek Süreyyabey Barajı çevresinin güzelleştirilmesine katkıda bulunmak, ilçe içinde yaşayan ve ilçe dışından ilçemizi ziyarete gelecek vatandaşlarımıza yaşanılabilir doğal güzellikleri sunan alanlar oluşturabilmek amacıyla Kurtağılı Köyü mesire alanı çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar en kısa zamanda tamamlanacaktır’’ dedi.