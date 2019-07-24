Baraj inşaatları sürüyor

Devlet Su İşleri(DSİ) tarafından yapımına başlanılan baraj inşaatlarında ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yaklaşık 8bin hektar alanı basınçlı sulayacak olan Bahçecik Barajı, yaklaşık 31 milyon metreküp su depolayacak olan İnandık Barajı, Sorgun ilçesinin yaklaşık 50 sene su ihtiyacını karşılayacak olan Yenice Barajında çalışmalar sürüyor. Uzunlu barajında ise eski sulama sisteminin yenilenerek, borulu basınçlı sulama sistemine geçildiği belirtildi. Yozgat ile birlikte Yerköy ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Musabeyli Barajında ise arıtma tesisi eksikliğinin giderildiği ifade edilirken, dubalı sistem su alma işinin tamamlanmasıyla, oksijeni bol su temini yapılacağı, böylelikle içme suyunda sararma, kokma ve bulanıklığın giderileceği de öğrenildi.

DSİ tarafından ilimizde küçük su işleri ve ırmak ıslah çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.

Haber:Mustafa TEKER