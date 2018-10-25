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Baraj inşaatına devam

DEVLET Su İşleri tarafından Yozgat’a yönelik devam eden sulama amaçlı yatırımlar ile mümbit topraklar su ile buluşturulup, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmelerine, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya çalışılıyor.

Baraj inşaatına devam

DEVLET Su İşleri tarafından Yozgat’a yönelik devam eden sulama amaçlı yatırımlar ile mümbit topraklar su ile buluşturulup, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmelerine, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya çalışılıyor.

25 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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Baraj inşaatına devam

Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi, civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen ‘Gölsu’ projesi kapsamında Yozgat’ın da nasibini aldığı belirtildi. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü insanların en hayati ihtiyacı olan içme suyu temini hizmeti, yine insanların can ve mal emniyetini sağlayan suyun zararlarından koruma görevi, temiz enerjinin kaynağı olan HES yatırımları, gıda güvenliğinin teminatı olan sulu tarıma yapılan yatırımları ile doğrudan insanımıza hizmet etme gibi bir misyonu bulunduğunu söyledi. Aydın, ‘’Su ve toprak kaynaklarımızdan yararlanıp zararlarından korunmak maksadıyla özveri ile çalışan DSİ ailesi ülkemiz ekonomisi ve sosyal hayatına büyük hizmetler sunmuş olup, önümüzdeki süreçte de bu hizmetler bütün hızıyla devam edecektir. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz’’ dedi.
Aydın, çalışmaları devam eden Şefaatli Kumkuyu Barajının tamamlanması ile 2 bin 970 dekar zirai arazinin sulanacağını kaydetti. Aydın, İş kapsamında ENH, dolusavak, kondüvi ve batardo imalatları ve Gövde dolgusunda kil, kum, çakıl ve tüvenan imalatları tamamlandığını, riprap ve koruyucu örtü dolgularının da devam ettiğini bildirdi. Aydın, ‘’Temelden yüksekliği 31 metre ve 1,35 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak Şefaatli Kumkuyu Barajının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artıracak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlayacaktır. Projenin tamamlanması ile 2018 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 715 bin 393,70 lira katkı sağlanmasının hedeflenmiştir’’ diye konuştu. 
 

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