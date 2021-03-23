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BARAJ iNŞAATINA DEVAM

Yozgat’ın Yerköy ilçesine yapımı devam eden İnandık Barajı inşaatında fiziki gerçekleşmenin yüzde 35 seviyesine ulaşırken, tamamlandığında ise 28 bin 750 dekar arazi suya kavuşacak.

23 Mart 2021 Salı 00:34
BARAJ iNŞAATINA DEVAM

DEVLET Su İşleri (DSİ) Yozgat’ta tarım alanlarının sulamasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında yapımı devam eden Yerköy ilçesindeki İnandık Barajı inşaatında fiziki gerçekleşme yüzde 35 seviyesine ulaştı. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yaptığı yazılı açıklamada, Yozgat il genelinde yapılan yatırımlarla mümbit toprakların su ile buluşturulup, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini söyledi. Yıldız, Yozgat genelinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığına dikkat çekti. Yıldız, ‘’DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor’’ dedi. Yıldız, Yerköy ilçesindeki İnandık Barajında çalışmaların devam ettiğini, çalışmaların tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 28 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını kaydetti. Yıldız, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte ülke ekonomisine yıllık 25 milyon 40 bin 417 lira katkı sağlanmasının hedeflendiğinin altını çizdi. Yıldız, ulaşım yolları, gövde sıyırma kazıları, kondüvi, memba ve mansap batordaları tamamlanan baraj gövdesinde yüzde 35 mertebesinde fiziki gerçekleşme sağlandığını anlattı. Yıldız, ‘’Yerköy İnandık Barajının temelden yüksekliği 63 metre olup 31,10 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahiptir’’ diye konuştu. 

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BARAJ INŞAATINA DEVAM
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