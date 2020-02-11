Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -15°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
118342
ALTIN
303.588
DOLAR
6.0113
STERLİN
7.7601
EURO
6.5618

Baraj inşaatı tam gaz

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta tarım alanlarının sulanıp, daha bol ve kaliteli ürünlerin alınıp, üründe çeşitliliğin artırılmasına yönelik altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Baraj inşaatı tam gaz

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta tarım alanlarının sulanıp, daha bol ve kaliteli ürünlerin alınıp, üründe çeşitliliğin artırılmasına yönelik altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

11 Şubat 2020 Salı 03:19
Baraj inşaatı tam gaz

Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, yönetilmesinde lider kuruluş olan Devlet Su İşleri, ülkemizin olduğu gibi Yozgat’ın da su kaynaklarını bilim ve tekniğe uygun olarak, faydalananların kullanımına sunmak, suyun zararlarından korunmak amacıyla, su ve ilgili toprak kaynaklarının çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik esasları dâhilinde geliştirilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Devlet Su İşleri Yozgat’ta yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme, kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmak amacıyla yatırımlarına devam ediyor. Yozgat il genelinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.  Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Yerköy ilçesindeki İnandık Barajı inşaatında çalışmaların devam ettiğini söyledi. Aydın, çalışmaları devam eden İnandık Barajında depolanacak 31.10 milyon metreküp su ile Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı ve Sekili’nin bir kısım tarım arazilerinin de içinde bulunduğu toplamda 28 bin 750 dekar zirai arazinin sulanmasına katkı sağlayacağını açıkladı. Aydın, ‘’Yerköy İnandık Barajı İnşaatı kapsamında, gövde altı sıyırma kazıları tamamlanmış olup, plaka yükleme deneyleri başlamış ve kalite kontrol faaliyetleri devam etmektedir. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra beton imalatlarına başlanacaktır’’ dedi. Genel Müdür Aydın, İnandık Barajı’nın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye 16 milyon 770 bin lira civarında yıllık bir katkı sağlanmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
Baraj Inşaatı Tam Gaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Havalar normale dönüyor
Havalar normale dönüyor
Boduculuk Gelişiyor
Boduculuk Gelişiyor
Başvuru kabul süresi uzatıldı
Başvuru kabul süresi uzatıldı
Et satışa çıkarıldı
Et satışa çıkarıldı
Evde Sağlık Hizmeti
Evde Sağlık Hizmeti
Yaban hayvanları unutulmadı
Yaban hayvanları unutulmadı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim