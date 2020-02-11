Baraj inşaatı tam gaz

Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, yönetilmesinde lider kuruluş olan Devlet Su İşleri, ülkemizin olduğu gibi Yozgat’ın da su kaynaklarını bilim ve tekniğe uygun olarak, faydalananların kullanımına sunmak, suyun zararlarından korunmak amacıyla, su ve ilgili toprak kaynaklarının çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik esasları dâhilinde geliştirilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Devlet Su İşleri Yozgat’ta yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme, kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmak amacıyla yatırımlarına devam ediyor. Yozgat il genelinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Yerköy ilçesindeki İnandık Barajı inşaatında çalışmaların devam ettiğini söyledi. Aydın, çalışmaları devam eden İnandık Barajında depolanacak 31.10 milyon metreküp su ile Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı ve Sekili’nin bir kısım tarım arazilerinin de içinde bulunduğu toplamda 28 bin 750 dekar zirai arazinin sulanmasına katkı sağlayacağını açıkladı. Aydın, ‘’Yerköy İnandık Barajı İnşaatı kapsamında, gövde altı sıyırma kazıları tamamlanmış olup, plaka yükleme deneyleri başlamış ve kalite kontrol faaliyetleri devam etmektedir. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra beton imalatlarına başlanacaktır’’ dedi. Genel Müdür Aydın, İnandık Barajı’nın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye 16 milyon 770 bin lira civarında yıllık bir katkı sağlanmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.