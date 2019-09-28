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Baraj inşaatı devam ediyor

DEVLET Su İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşların en hızlı şekilde memba kalitesinde içme ve kullanma suyuna ulaşmasına yönelik, havzaların korunup, gelecek nesillere sağlıklı şekilde bırakmak adına başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Baraj inşaatı devam ediyor

DEVLET Su İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşların en hızlı şekilde memba kalitesinde içme ve kullanma suyuna ulaşmasına yönelik, havzaların korunup, gelecek nesillere sağlıklı şekilde bırakmak adına başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

28 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
Baraj inşaatı devam ediyor

Direkt yada dolaylı gerçekleştirilen HES’lerle 2003 yılında 26 milyar kilovat saat olan hidroelektrik enerji üretim kapasitesini 2019 yılı Haziran ayı itibariyle 99 milyar kilovatsaate yükseltildi. Son 16 yılda 4 bin 856 adet taşkın koruma tesisini tamamlandı. Arazilerimizin ve yerleşim alanlarımızın taşkınlardan en az zararla etkilenmesini sağlandı. Devlet Su İşleri bu çerçevede Yozgat’ta yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Yozgat’ta son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Bölgede hasretle beklenen İnandık Barajında çalışmaların devam ettiğini belirterek, İnandık barajında depolanacak 31.10 milyon metreküp su ile Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı ve Sekili’nin bir kısım tarım arazilerinin de içinde bulunduğu toplamda 28 bin 750 dekar zirai arazinin sulanmasını sağlayacağı açıklandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Yerköy İnandık Barajı İnşaatı kapsamında memba ve mansap batardo imalatlarının tamamlandığını, gövde altı sıyırma kazılarının devam ettiğini açıkladı. Aydın, ‘’İnandık barajının tamamlanması ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile istihdam alanı ve milli ekonomiye yıllık 15 milyon liralık katkı sağlanması hedeflenmektedir’’ dedi.

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