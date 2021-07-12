Baraj inşaatı devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdür Yardımcısı Aslı Erdoğan Menekşe, Sarıhamzalı Bahadın Göleti şantiyesini ziyaret etti. Menekşe’ye, Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü, Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü personeli eşlik etti. Ön yüz betonuna başlanacak olan işte son hazırlıkların yapıldığı belirtilerek, proje detayları ve uygulama konularında incelemelerde bulunuldu. Devam eden barajın tamamlanması ile 11 bin 120 dekar tarım arazisinin sulanmasının yapılabileceği kaydedildi. Sarıhamzalı Bahadın Barajı’nın temelden 36.50 metre yüksekliğe ve 21 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizildi. Barajın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verimin artacağı hem de yörede ürün çeşitliliğinin sağlanacağı kaydedildi. •Ahmet Ayverdi•