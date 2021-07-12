Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1378.28
ALTIN
503.04
DOLAR
8.6528
STERLİN
12.0759
EURO
10.3222

Baraj inşaatı devam ediyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde tarım alanlarının sulamasına yönelik yapımına başlanılan Sarıhamzalı Bahadın Barajı’nda çalışmalar devam ediyor.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 00:03
Baraj inşaatı devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdür Yardımcısı Aslı Erdoğan Menekşe, Sarıhamzalı Bahadın Göleti şantiyesini ziyaret etti. Menekşe’ye, Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü, Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü personeli eşlik etti. Ön yüz betonuna başlanacak olan işte son hazırlıkların yapıldığı belirtilerek, proje detayları ve uygulama konularında incelemelerde bulunuldu. Devam eden barajın tamamlanması ile 11 bin 120 dekar tarım arazisinin sulanmasının yapılabileceği kaydedildi. Sarıhamzalı Bahadın Barajı’nın temelden 36.50 metre yüksekliğe ve 21 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizildi. Barajın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verimin artacağı hem de yörede ürün çeşitliliğinin sağlanacağı kaydedildi. •Ahmet Ayverdi•

Anahtar Kelimeler:
Baraj Inşaatı Devam Ediyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göç sorunu değerlendirildi
Göç sorunu değerlendirildi
Çocuklar böyle serinliyor
Çocuklar böyle serinliyor
Kayıp çocuğu jandarma buldu
Kayıp çocuğu jandarma buldu
Doğurganlık hızı geriledi
Doğurganlık hızı geriledi
Aileler, çocuklarıyla öğreniyor
Aileler, çocuklarıyla öğreniyor
MEYVESiNi BU YIL YiYECEK
MEYVESiNi BU YIL YiYECEK
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim