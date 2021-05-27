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Baraj ihalesi yapılıyor

Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, Bahçecik Barajı ile ilgili ihale tarihinin belli olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a verdiği destekler nedeniyle ilçe halkı adına teşekkür etti.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:56
Baraj ihalesi yapılıyor

Kadışehri Belediye Başkanı Akın, Kadışehri ilçesine hayat verecek, bölge çiftçisinin yüzünü güldürecek Bahçecik Barajı ikmal ihalesinin 3 Haziran 2021 tarihinde yapılacağını bildirdi. Akın, ‘’Bu hizmetin hayata geçirilmesine katkı sunup vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay olmak üzere, Yozgat Milletvekilimiz Sayın Bekir Bozdağ ve Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer beye ve İkmal ihalesinin yapılmasında emeği geçenlere Kadışehri Halkı adına teşekkür ediyorum’’ dedi. 

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Baraj Ihalesi Yapılıyor
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