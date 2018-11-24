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Baraj için ön çalışma

AKDAĞMADENİ ilçesindeki tarım alanlarının sulanabilmesi amacıyla tesis edilmesi planlanan baraj ile ilgili ön inceleme yapıldı. Akdağmadeni ilçesinin Fındıklı bölgesindeki tarım alanlarını sulayacak baraj ile ilgili olarak ilçeye gelen Devlet Su İşleri yetkilileri, Kaymakam Alp Eren Yılmaz ve Belediye Başkanı İrfan Coşgun ile birlikte, tesis gövdesinin kurulabileceği alanları gezip, ölçümler yaptı.

Baraj için ön çalışma

AKDAĞMADENİ ilçesindeki tarım alanlarının sulanabilmesi amacıyla tesis edilmesi planlanan baraj ile ilgili ön inceleme yapıldı. Akdağmadeni ilçesinin Fındıklı bölgesindeki tarım alanlarını sulayacak baraj ile ilgili olarak ilçeye gelen Devlet Su İşleri yetkilileri, Kaymakam Alp Eren Yılmaz ve Belediye Başkanı İrfan Coşgun ile birlikte, tesis gövdesinin kurulabileceği alanları gezip, ölçümler yaptı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 08:31
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Baraj için ön çalışma
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Anahtar Kelimeler:
Baraj Için ön çalışma
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