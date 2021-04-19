BARAJ HIZ KESMEDEN

YERKÖY ilçesinde yapımı devam eden, kurak toprakları sulayarak daha bol ve kaliteli ürünlerin alınmasına, üründe çeşitliliğin artırılmasına katkı sağlayacak olan İnandık Barajı inşaatı hız kesmeden devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, İnandık Barajında incelemelerde bulundu. Genel Müdür Yıldız’a Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap, Barajlar ve DSİ Kayseri 12. Bölge Müdürü Okan Bal ile yüklenici firma yetkilileri katıldı. İnandık barajı şantiyesini ziyaret eden DSİ Genel Müdürü Yıldız, şantiyede işte gelinen seviye hakkında bilgi aldı. İnandık Barajı inşaatında inceleme yapan Yıldız, ‘’DSİ olarak Yozgat ilimize yapılan yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda ekibimiz ile birlikte Gövde dolgu çalışmaları devam eden Yerköy İnandık Barajı inşaatımızda incelemelerde bulunduk. Barajımızın gövde dolgu çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Barajımızın temelden yüksekliği 63 metre olup, 31,10 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahiptir. Yerköy İnandık Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 28 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır’’ dedi. Genel Müdür Yıldız, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte ülke ekonomisine yıllık 25 milyon 40 bin 417 lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi. Yıldız, ‘’DSİ Yozgat’ta yaptığı yatırımlarla, ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Yozgat ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır’’ diye konuştu.