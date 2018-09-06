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Baraj hayat verecek

BOĞAZLIYAN ilçesinde 18 bin 720 dekar alana su sağlayacak Oğulcuk barajı inşaatının önümüzdeki yıl tamamlanabilmesi için çalışmalara hız verildi.

Baraj hayat verecek

BOĞAZLIYAN ilçesinde 18 bin 720 dekar alana su sağlayacak Oğulcuk barajı inşaatının önümüzdeki yıl tamamlanabilmesi için çalışmalara hız verildi.

06 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Baraj hayat verecek

Regülatör kalıp, beton ve Sedde Dolgu imalatları tamamlandı. İletim kanalı beton imalatlarının tüm hızıyla devam ettiği kaydedildi. Regülatör ve iletim hattı tamamlandığında Oğulcuk Barajı rezervuar alanının suyla doldurulacağı belirtildi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden ve Boğazlıyan ilçesinin bereketli topraklarını suya kavuşturacak olan Oğulcuk Barajı, temelden 30,5 metre yüksekliğe ve 16 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip. Oğulcuk Barajı'nın hizmete girmesi ile ilçe tarımına çok ciddi katkı sağlanacak. Boğazlıyan Oğulcuk Regülatörü ve İletim Kanalı işi kapsamında da Oğulcuk Barajı rezervuarına su iletilecek. Regülatör ve iletim kanalı inşaatı devam ediyor. Baraj, regülatör, iletim kanalı ve sulama ünitelerinden müteşekkil Oğulcuk projesinin bütün ünitelerine ait inşaatın eş zamanlı olarak 2019 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Bölge çiftçisi tarlalarını Oğulcuk Barajı'ndan sulayarak, daha az maliyetle, daha fazla ürün elde edecek. Projenin hayata geçmesi ile Boğazlıyan ziraatı hayat bulacak. Proje Boğazlıyan'ın gelişip kalkınması, hizmet ve yatırımlara kavuşması noktasında büyük pay ve katkı sağlayacak. Baraj ve sulamanın tamamlanması ile kıraç topraklardan bereket fışkıracak, üründe çeşitlilik artacak, çiftçi daha fazla kazanç temin edecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte dekar başına 2017 yılı birim fiyatları ile 734 lira gelir artışı sağlanacak. Proje ülke ekonomisine yıllık 13 milyon 750 bin lira katkı verecek. Ayrıca proje ile 465 kişiye zirai istihdam alanı sağlanacak. 

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