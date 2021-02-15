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BARAJ HAYAT VERECEK

Yerköy ilçesinde 2017 yılında yapımına başlanıp, 2023 yılında tamamlanması planlanan sulama amaçlı İnandık Barajı gövde inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:23
BARAJ HAYAT VERECEK

YERKÖY ilçesinde, kurak toprakları sulayıp, daha bol ve kaliteli tarımsal ürünün alınmasına yönelik 1962 yılında planlanan, ancak bir türlü hayata geçirilemeyen, 2017 yılının Ağustos ayında ihalesi yapılıp, inşaatına başlanılan İnandık Barajı gövde inşaatı devam ediyor.  Yerköy ilçesi sınırları içerisinde Belkavak köyüne 3 kilometre mesafede İnandık Özü üzerinde inşa edilmeye çalışılan İnandık Barajı, bölgede yer alan Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı ve Sekili köyleri tarım arazilerinin de içinde bulunduğu brüt 28 bin 750 dekar tarım alanını sulamada kullanılacak. Yerköy ilçesindeki verimli toprakların sulanarak, üründe çeşitliliğin artırılıp, daha bol ve kaliteli ürünlerin ucuz maliyetle alınmasını sağlayacak olan İnandık Barajı inşaatının 2023 yılında tamamlanması planlandı. Silindirle Sıkıştırılmış Beton Baraj uzmanı Dr. Quentin Shaw, DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Aslı Erdoğan Menekşe, DSİ 123. Şube Müdürlüğü teknik elemanlarından oluşan heyet, yapımı devam eden İnandık Barajı’nda incelemelerde bulundu. Silindirle Sıkıştırılmış Beton deneme dolgusunun yapıldığı baraj gövdesinde, 31.10 milyon metreküp su depolanacak.  89 milyon 893 bin 463 lira yaklaşık maliyeti bulunan baraj inşaatının 54 Milyon 763 bin 110 liraya ihale edildiği kaydedildi.  İnandık Barajı ve sulamasının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarımla 2020 yılı birim fiyatları ile 670 lira dekar başına gelir artışı, bin kişiye istihdam imkanı, milli ekonomiye yılda 16 milyon 770 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi. 

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BARAJ HAYAT VERECEK
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