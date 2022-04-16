Baraj gündem oldu

Geçtiğimiz hafta Boğazlıyan ziyaretinde İlçe Başkanı Ahmet Peker, İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Emin Baran ve parti heyetiyle Bahariye köyüne giderek yöre halkını da dinleyen Keven, derenin kirletilmesini yerinde tespit ettikten sonra konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Keven, “Boğazlıyan ilçemize bağlı Bahariye köyünde seracılık yapan bir şirketin atıklarının dereye nasıl döküldüğünü, doğanın nasıl kirletildiğini yerinde tespit etmiştik. Bu ziyaretin ardından konuyu soru önergeleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na, Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletmiştim. 13 Nisan 2022 tarihinde TBMM’de gündem dışı söz alarak konuyu tekrar gündeme taşıdım. Atıklarını dereye bırakan, çevreyi tahrip eden bir şirketin kar hırsı su kaynaklarımızdan daha değerli değil. Seracılık firmasının çöplerinin Abdili Deresi kenarına nasıl bırakıldığı işte ortada. Kayserili Başyazıcı şirketine buradan çağrı yapıyorum: Su kaynaklarını kirleten bu kural tanımaz uygulamalardan vazgeçin. Serada kullanılan hormon ve ilaçların suyu bu şekilde derelere boşaltılamaz. Derelerin kenarında çöp yığınları oluşturulamaz. Hayvanların su içtiği dereleri zehirliyorsunuz, çiftçinin tarlasını suladığı suyu zehirliyorsunuz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerini derhâl göreve çağırıyorum” dedi.

Bahariye köyünün kanalizasyon altyapısının olmadığına da dikkat çeken Keven, “2019 yılında Yozgat İl Özel İdaresi ile yapmış olduğum resmi yazışmalarda Bahariye köyünün kanalizasyon sorunu da bulunmaktaydı. Bundan 3 yıl önce yetkililer ‘Ödeneklerin yeterli olması durumunda yapılacaktır’ demesine rağmen yaklaşık 400 nüfusu bulunan Bahariye köyüne bir şey yapılmamıştır. Ayrıca Bahariye köylüleri 70-80 yıl önce yapmış oldukları köy evlerine tapu alamamışlardır. Hemşerilerimiz devamlı oyalanmaktan artık bıktılar. Bahariye köyünün tapu sorununun acil çözülmesi gerekiyor. Siz çözüm üretmiyorsunuz ancak biz önümüzdeki yıl inşallah iktidara geldiğimizde tapularını tek tek dağıtacağız. Tapu sorunu olan tek bir köy kalmayacak” diye konuştu.