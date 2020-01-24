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Baraj gövdesi kazıları tamamlandı

YERKÖY ilçesindeki kıraç toprakları sulayarak, ekonomiye kazandıracak olan İnandık Barajı’nda çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Baraj gövdesi kazıları tamamlandı

YERKÖY ilçesindeki kıraç toprakları sulayarak, ekonomiye kazandıracak olan İnandık Barajı’nda çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

24 Ocak 2020 Cuma 03:47
Baraj gövdesi kazıları tamamlandı

Yerköy İnandık Barajı’nda, gövde altı sıyırma kazıları tamamlandı, anakayaya ulaşıldı. Devlet Su İşleri teknik elemanlarından oluşan heyet tarafından baraj inşaatında incelemeler yapıldı. Yüklenici firmaya, temel ve yamaç betonları öncesi, anakaya zemin parametrelerinin tespiti için gerekli olan deney talimatları verildi. Silindirle Sıkıştırılmış Beton tipindeki baraj tamamlandığında depolayacağı 31 bin 10 milyon metreküp su ile 28 bin 750 dekar tarım alanını sulayarak, verimde artış ile birlikte çeşitliliğe ve kaliteli ürün alınmasına da katkıda bulunacak.  

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Baraj Gövdesi Kazıları Tamamlandı
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