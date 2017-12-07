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-Bana zaman ayır projesi

ŞEFAATLİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Bana da zaman ayır’ adlı proje kapsamında, Kaymakam Yücel Erdem, beraberindeki heyetle birlikte okul ziyaretinde bulundu.

-Bana zaman ayır projesi

ŞEFAATLİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Bana da zaman ayır’ adlı proje kapsamında, Kaymakam Yücel Erdem, beraberindeki heyetle birlikte okul ziyaretinde bulundu.

07 Aralık 2017 Perşembe 07:00
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-Bana zaman ayır projesi

Kaymakam Erdem, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aşık, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Bekir Albora, bazı kurum amirleri ile birlikte Şehit Adnan Menderes Gülbaş İlkokulu’nu ziyaret etti. Sınıfları gezen Kaymakam Erdem ve beraberindekileri, öğrencilerle sohbet etti. Heyet üyeleri daha sonra sohbet ettikleri çocuklara, beraberinde getirdikleri kitapları hediye etti.

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