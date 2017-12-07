-Bana zaman ayır projesi

Kaymakam Erdem, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aşık, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Bekir Albora, bazı kurum amirleri ile birlikte Şehit Adnan Menderes Gülbaş İlkokulu’nu ziyaret etti. Sınıfları gezen Kaymakam Erdem ve beraberindekileri, öğrencilerle sohbet etti. Heyet üyeleri daha sonra sohbet ettikleri çocuklara, beraberinde getirdikleri kitapları hediye etti.