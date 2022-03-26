Balyalar küle döndü

Şefaatli ilçesi Dedeli Köyü yolu üzerinde N.S.’ye ait arazide bulunan saman balyaları alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında bin 500 adet saman balyası tamamen yandı.

Olayla ile ilgili Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde inceleme başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın kundaklama olduğunu tespit etti. Kundaklama sonucu yangına sebebiyet verdiğini değerlendirilen şüpheli A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

