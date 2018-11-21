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BALON SEViNCi

YOZGAT’ta 20 Kasım Çocuk Hakları Günü dolayısıyla anaokulu öğrencileri önce boyama yaptılar daha sonra balon uçurdular.

BALON SEViNCi

YOZGAT’ta 20 Kasım Çocuk Hakları Günü dolayısıyla anaokulu öğrencileri önce boyama yaptılar daha sonra balon uçurdular.

21 Kasım 2018 Çarşamba 06:14
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BALON SEViNCi

Yozgat Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından 20 Kasım Çocuk Hakları Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen programda anaokulu öğrencileri boyama yaparken, okul öğrencilerine de çocuk hakları konferansı düzenlendi. Konferans öncesi bir konuşma yapan Yozgat Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Abdullah Neşeli, her çocuğun hayatın tüm güzelliklerini yaşama hakkına sahip olduğunu söyledi. Neşeli, "Dünyanın ümidi, geleceğin teminatı çocukların tehlikelerden ve zararlı alışkanlıklardan korunması, gelişmelerine ortam hazırlanması insanlığın ortak sorumluluğudur. Bunun için dünya ülkeleri zihin yormalı gerçekçi davranmalıdır. İlimiz genelinde yaptığımız çalışmalar ile sokaklarda yaşayan ve zararlı alışkanlıklar edinen çocukların bu ortamlardan çıkarılarak topluma kazandırılması, ülkeye ve insanlığa yararlı bireyler olarak yetiştirilmesi için çalışacağız. Bu konu hepimizin ortak sorumluluğu hatta ödevi ve görevidir" dedi.
Yozgat Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğünde görevli psikolog ve rehber öğretmen Merve Karakurt çocuk hakları hakkında konferans verdi. Yozgat Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Abdullah Neşeli, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı anaokulu öğrencileri ile birlikte boyama yaptılar. Daha sonra Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve anaokulu öğrencileri üzerlerinde çocuk haklarıyla ilgili notlar bulunan balonları uçurdular.

Anahtar Kelimeler:
BALON SEViNCi
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