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Balmumu Heykeline hayran kaldı

GAZETECİ yazar hemşerimiz Saygı Öztürk, Angora Yürüyüş Gurubundan arkadaşlarıyla birlikte geldiği Eskişehir’de, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’nde bulunan heykelini ilk kez gördü.

Balmumu Heykeline hayran kaldı

GAZETECİ yazar hemşerimiz Saygı Öztürk, Angora Yürüyüş Gurubundan arkadaşlarıyla birlikte geldiği Eskişehir’de, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’nde bulunan heykelini ilk kez gördü.

23 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Balmumu Heykeline hayran kaldı

Balmumu heykelini çok beğenen Öztürk, eşi ve arkadaşlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Türkiye’de karanlıkta kalan çok sayıda olay üzerindeki sis perdesini aralayan araştırmacı gazeteci, yazar Saygı Öztürk, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından yapılan ve ilk kez gördüğü balmumu heykeli karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Angora Yürüyüş Gurubundan arkadaşlarıyla Eskişehir’i gezmeye giden Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesini ziyareti sırasında oldukça heyecanlıydı. Bugüne kadar korkusuzca yaptığı araştırmalarla Türkiye’de ‘Basın Oskarı’ sayılan Sedat Simavi Vakfı Gazetecilik ödülü dahil 30 ödül alan Saygı Öztürk, arkadaşlarından önce, balmumu heykelinin yanına gitti. Halk Arenası Bölümünde, gazeteci Yılmaz Özdil, Uğur Dündar ve Altan Öymen ile birlikte yer alan balmumu heykelini uzun uzun inceleyen Saygı Öztürk, “Gerçekten harika olmuş. Çok beğendim, Sayın Yılmaz Büyükerşen’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek duygularını dile getirdi.
Saygı Öztürk daha sonra yanına gelen arkadaşları ve balmumu heykeliyle çektirdiği fotoğraflarla bu anları kaydetti. Yazar Öztürk’ün eşinin balmumu heykeline sarılarak poz vermesi Angora Yürüyüş Gurubundaki arkadaşları arasında esprilerle karşılandı.
 

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