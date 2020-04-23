Balkonlardan İstiklal marşı okunacak

EĞİTİM İş Sendikası Yozgat İl Temsilcilik Başkanı Sedat Tuygun, ‘’Bugün ulusumuzun bağımsızlık destanının bir asra kavuşmasının günüdür. Bugün, bu toprakların insanlarının tebaa olmaktan millet olmaya geçtiğinin tescillenmesinin 100. Yıldönümüdür’’ dedi.

Tuygun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Tuygun mesajında, ‘’Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Meclisinin kurulmasının 100. senesidir. Bugün, dünyada çocuklara bayram adamış tek millet olmanın kıvancını doya doya yaşamanın günüdür. Tüm emperyalist devletlerin parça koparmak istediği bu toprakları, bütün mazlum halklara ilham olacak bir destana kavuşturan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu destanı Türkiye Büyük Millet Meclisi ile taçlandırmıştır. Zor şartlar altında kurulan bu Meclis, bu vatanda artık milletin kendi kendini yöneteceğinin, iradesini hiçbir baskıcı güce teslim etmeyeceğinin ilanı olmuştur. Bugünün önemini ‘23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder. Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başka hiçbir makam, ulusun alınyazısında etkin olamaz’ sözleriyle anlatan Atatürk, bugünü neden çocuklara ithaf ettiklerini de şu ifadelerle açıklamıştır: Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.’’ Görüşlerine yer verdi.

Tuygun, AK Partinin iktidara geldiğinden beri çeşitli yöntemlerle sönükleştirilmek istenen ancak milletimizin Cumhuriyet sevgisi nedeniyle her şeye rağmen coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının, bu yıl Korona kabusu koşullarında kutlanacağını hatırlattı. Tuygun, ‘’Her zaman bilimi öncüleyen Atatürk’ün eğitim neferleri olarak, bu salgın kabusuna karşı kutlamaların bilimin verdiği talimatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini önemsiyoruz. Gelin, Korona için dışarı çıkmanın tehlikeli oluğu şu günlerde, balkonlarımızı ufak şölen alanlarına dönüştürelim! Ailece balkonlarımızı, sınıfları süslediğimiz gibi süsleyelim, bayraklar ve balonlarla donatalım. Hep bir ağızdan söyleyeceğimiz İstiklal Marşımız ile bu kara günlerde birbirimize umut olalım. Ulus olmanın bilinci, coşkusu; uzaklıklarla ölçülmez; salgın koşullarına rağmen balkonlardan birbirimize kuracağımız gönül köprüsüyle dünyaya tekrar ilham olalım! Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir, diyen önderimiz Atatürk’e layık olalım! Gururun, coşkunun, ulus olmanın 100. yılında tüm yurttaşlarımıza sevgilerimizi sunuyor, nice 100 yıllara diyoruz!’’ diye konuştu.