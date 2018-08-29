BALIKLAR DiBE ÇEKiLDi

Nisan ve Mayıs aylarında avlanıp, başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edilen gümüş balığı popülasyonunun bu yıl düşük olduğu, yaşanılan kriz nedeniyle ihracatın yapılamadığı, bu nedenle gümüş balığı avının bu yıl yapılmadığı kaydedildi. Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Yozgat il genelinde 35 adet göl, gölet ve barajın bulunduğunu hatırlatarak, bu alanlarda 5 barajın su ürünleri avcılığı için kirada olduğu, yıllık avlama kapasitesinin bin 300 ton olduğunu söyledi. Özdemir, yetiştiricilik olarak ülkemizin 9’uncu büyük barajı olan Süreyyabey’in de işletmeye açılması ile her geçen gün yıllık alabalık proje ve üretim kapasitesinin hızla arttığını, geçtiğimiz yıl alabalık üretiminin bin tunu geçtiğini vurguladı. Özdemir, ‘’Sürdürülebilir su ürünleri avcılığı için bütün avcılarımızın gelecek nesillere korunmuş bir çevre, iyi bir balıkçılık ortamı bırakmak için mutlaka av yasaklarına uymaları gerekmektedir. Havaların çok sıcak olması nedeniyle tatlı su balığı avlanamamaktadır. Suyun derinliklerine inmişlerdir. Hava koşulları normale döndüğünde alabalık avına başlanılacaktır. Şu aşamada Ekim ayına kadar alabalık avı yapılaması mümkün görünmüyor’’ dedi.