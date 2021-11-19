Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

BALIKÇILIK

Türkiye’nin önemli tarım bölgeleri arasında yer alan Yozgat’ta, tarım alanlarının sulamasına yönelik yapılan baraj ve gölet yeni bir geçim kaynağının da kapısını araladı. Denizlere kıyısı bulunmayan Yozgat’taki barajlarda yetiştirilen su ürünleri ihraç edilirken, göletlerde yetiştirilen su ürünleri iç piyasanın talebini karşılıyor.

19 Kasım 2021 Cuma 00:30
BALIKÇILIK

Resmi kayıtlara göre nüfusunun yüzde 73'ünden fazlasının geçimini tarım sektöründen temin ettiği Yozgat'ta tarımsal ürünlerin çeşitlendirilip, daha bol ve kaliteli ürünlerin alınması amacıyla tesis edilen sulama amaçlı baraj ve göletlerin sayısı artarken, su ürünleri de bölge halkı için yeni bir geçim kaynağı haline geldi.
Yozgat Valiliği verilerinden derlenen bilgilere göre, il genelindeki 3 sulama barajı ile 40 civarındaki gölet tesisinde balıkçılık faaliyetleri yapılıyor. Sazan, kefal, gümüş, alabalık, in balığı ve kerevit üretiminin yapıldığı barajlarda balıkçılık önemli geçim kaynaklarından birisi haline geldi. olan bu sulardan çıkarılan balıklar iç pazarda satışa sunulurken, kerevit yurt dışına ihraç ediliyor. Yozgat Merkez Musabeyli ve Gelingüllü Barajları ile Çekerek ilçesindeki Çekerek Barajında 105 ton Sazan, 37 ton Siraz, 10 ton Sudak, 2 Ton Alabalık, 115 ton Gümüş Balığı ile 10 ton Kerivit avlandı. Önümüzdeki yıl bu barajlarda 30 ila 50 ton civarında su ürünleri üretiminin yapılması bekleniyor. 1 Kasım tarihi itibariyle Kerevit avının yasaklandığını belirten yetkililer, geçen yıl barajlarda yeterli Kerevit olmaması nedeniyle av yapılmadığını, bu yıl yapılan avlamada elde edilen 10 ton Kerevitin balıklarla birlikte çeşitli Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edildiği aktarıldı. Bölgenin en büyük Kerevitinin Yozgat’tan çıkarıldığı da kaydedildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, bütün av araçlarının markalanması gerektiğini hatırlatarak, ‘’Su Ürünleri kaynaklarını korumak için Su Ürünleri Avcılığında kullanılan bütün av araçlarının markalanması gerekmektedir. Aksi taktirde idari işlem uygulanacaktır ve av araçlarına el konulacaktır’’ uyarısı yapıldı. ‘Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Projesi’' kapsamında su ürünleri üretimi yapmak isteyenler, Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlükleri aracılığı ile hazırlanan kültür balıkçılığı projelerini iç su ve göletlerde hayata geçirirken, Yozgat’ta baraj ve göletlerde balık popülasyonunu artırmaya yönelik bir taraftan denetimler yapılıyor, diğer taraftan da her yıl yavru balıklar bırakılıyor. •Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya•

Anahtar Kelimeler:
BALIKÇILIKYozgatIlerigazetesiCumaHaberTarımSulamaBarajGöletSuürünleriBalıkGeçimKaynağıMusabeyliGelingüllüBarajÇekerekBarajAlabalıkSazanKerivit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DERNEKLERE YAKIN TAKiP
DERNEKLERE YAKIN TAKiP
Vali’den uyarı
Vali’den uyarı
SULU TARIMA ADIM ADIM
SULU TARIMA ADIM ADIM
Bu da Nohudun siyahı
Bu da Nohudun siyahı
ANIT AÇILDI
ANIT AÇILDI
Eğitimlere yakın takip
Eğitimlere yakın takip
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim