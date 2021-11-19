BALIKÇILIK

Resmi kayıtlara göre nüfusunun yüzde 73'ünden fazlasının geçimini tarım sektöründen temin ettiği Yozgat'ta tarımsal ürünlerin çeşitlendirilip, daha bol ve kaliteli ürünlerin alınması amacıyla tesis edilen sulama amaçlı baraj ve göletlerin sayısı artarken, su ürünleri de bölge halkı için yeni bir geçim kaynağı haline geldi.

Yozgat Valiliği verilerinden derlenen bilgilere göre, il genelindeki 3 sulama barajı ile 40 civarındaki gölet tesisinde balıkçılık faaliyetleri yapılıyor. Sazan, kefal, gümüş, alabalık, in balığı ve kerevit üretiminin yapıldığı barajlarda balıkçılık önemli geçim kaynaklarından birisi haline geldi. olan bu sulardan çıkarılan balıklar iç pazarda satışa sunulurken, kerevit yurt dışına ihraç ediliyor. Yozgat Merkez Musabeyli ve Gelingüllü Barajları ile Çekerek ilçesindeki Çekerek Barajında 105 ton Sazan, 37 ton Siraz, 10 ton Sudak, 2 Ton Alabalık, 115 ton Gümüş Balığı ile 10 ton Kerivit avlandı. Önümüzdeki yıl bu barajlarda 30 ila 50 ton civarında su ürünleri üretiminin yapılması bekleniyor. 1 Kasım tarihi itibariyle Kerevit avının yasaklandığını belirten yetkililer, geçen yıl barajlarda yeterli Kerevit olmaması nedeniyle av yapılmadığını, bu yıl yapılan avlamada elde edilen 10 ton Kerevitin balıklarla birlikte çeşitli Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edildiği aktarıldı. Bölgenin en büyük Kerevitinin Yozgat’tan çıkarıldığı da kaydedildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, bütün av araçlarının markalanması gerektiğini hatırlatarak, ‘’Su Ürünleri kaynaklarını korumak için Su Ürünleri Avcılığında kullanılan bütün av araçlarının markalanması gerekmektedir. Aksi taktirde idari işlem uygulanacaktır ve av araçlarına el konulacaktır’’ uyarısı yapıldı. ‘Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Projesi’' kapsamında su ürünleri üretimi yapmak isteyenler, Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlükleri aracılığı ile hazırlanan kültür balıkçılığı projelerini iç su ve göletlerde hayata geçirirken, Yozgat’ta baraj ve göletlerde balık popülasyonunu artırmaya yönelik bir taraftan denetimler yapılıyor, diğer taraftan da her yıl yavru balıklar bırakılıyor. •Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya•