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BALIKÇILIK GELiŞiYOR

DENİZE kıyısı bulunmayan Orta Anadolu bozkırının ortasında yer alan Yozgat'ta Çekerek Irmağı üzerine kurulan Süreyyabey Barajı sularında balıkçılık faaliyetleri her geçen yıl artıyor.

BALIKÇILIK GELiŞiYOR

DENİZE kıyısı bulunmayan Orta Anadolu bozkırının ortasında yer alan Yozgat'ta Çekerek Irmağı üzerine kurulan Süreyyabey Barajı sularında balıkçılık faaliyetleri her geçen yıl artıyor.

06 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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BALIKÇILIK GELiŞiYOR

2011'den itibaren su tutmaya başlanan baraj sularında bölge halkı, başladığı balıkçılık faaliyetlerinden olumlu sonuçlar alınca, yeni tesisleri devreye sokmak üzere kolları sıvadı. Balıkçı teknesi sayısı arttı, yılın ilk 3 aylık döneminde 400 ton gümüş balığı tutularak Fransa, İngiltere ve İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edildi. Türkiye’nin en büyük sulama barajlarından birisi olan Çekerek ilçesindeki Süreyyabey barajı sularında kafeste balıkçılık faaliyetinde bulunmak üzere iki işletmeci hazırlık yaptı. Fatih Yüksel yılda 200 ton, Burak Çatinkaya’da yılda 150 ton kapasiteli Kafeste Alabalık tesisi kurmak üzere Yozgat Valiliğine başvuruda bulundu. Kurulacak iki tesisle ilgili olarak ÇED raporları süreci başlatıldı. Çekerek ilçesinde 2014 yılında kuruluş çalışmalarını tamamlayan Su Ürünleri Kooperatifi’ne üye 20 balıkçı, tuttukları balıkları önce Yozgat’a oradan da Çanakkale’ye göndererek, Avrupa ülkelerine ihracatını gerçekleştiriyor. 

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