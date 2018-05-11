BALIKÇILIĞI SEVDiK

Yurtiçi talep ile birlikte üretilen Gümüş ve Alabalık İspanya, Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, Yunanistan gibi Avrupa ülkelerine, Sazan balığı da Irak, Sudan, Ürdün, İran gibi ülkelere ihraç ediliyor. Deniz kıyısı olmamasına rağmen balıkçılığın her geçen yıl biraz daha önem kazandığı Yozgat’ta üretilen balıkların Avrupa ve Arap ülkelerine ihracatının yapılması, sektörün özellikle Esenli, Sorgun, Çekerek ilçelerinde her geçen gün biraz daha ivme kazanmasında önemli rol oynadı. Yozgat il genelinde 35 baraj ve gölette balık üretimine yönelik 22 tesis bulunuyor. Yıllık bin 584 ton alabalık üretiminin gerçekleştirildiği Yozgat’ta kurulumu devam tesislerdin devreye girmesiyle birlikte alabalık üretiminin 3 bin tona çıkarılması bekleniyor. Alabalık genel olarak yurt içinde tüketiliyor. Sazan, gümüş balığı yurt dışına ihraç ediliyor. Çekerek Süreyya Bey Barajında sazan ve çay balığı üretilip, Irak’a ihraç ediliyor. Yozgat’ta geçtiğimiz yıl balıkçılık faaliyetleri kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 437 bin 19 lira destekleme ödemesi yapıldı.